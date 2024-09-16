"Мой район. Новости": "Московское долголетие" проводит занятия по садоводству

Для участников проекта "Московское долголетие" проходят занятия по садоводству и ландшафтному дизайну. Записаться на них можно на Солнечной улице в ТиНАО.

В клубе "Мой сенсорный огород" москвичам старшего поколения выделят грядку. На ней они могут вырастить укроп, петрушку, кабачки, помидоры и тыкву. На занятия по растениеводству приглашают не только новичков, но и садоводов с опытом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.