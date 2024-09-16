Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 сентября, 10:15

Общество

"Мой район. Новости": "Московское долголетие" проводит занятия по садоводству

"Мой район. Новости": "Московское долголетие" проводит занятия по садоводству

"Атмосфера": 18 градусов ожидается в Москве вечером 16 сентября

Метеорологическое лето в Москве продлится 130 дней в 2024 году

"Доктор 24": невролог рассказала, как определить синдром беспокойных ног

Новости часа: 63 объекта социальной инфраструктуры ввели в Москве с начала года

"Время новых": бренд одежды Rejo

Россияне смогут получить неистраченный остаток маткапитала

"Доктор 24": психотерапевт рассказал о способах борьбы с апатией

"Утро": москвичам рассказали о погоде 16 сентября

"Утро": влажность воздуха в Москве составит 23% 16 сентября

Для участников проекта "Московское долголетие" проходят занятия по садоводству и ландшафтному дизайну. Записаться на них можно на Солнечной улице в ТиНАО.

В клубе "Мой сенсорный огород" москвичам старшего поколения выделят грядку. На ней они могут вырастить укроп, петрушку, кабачки, помидоры и тыкву. На занятия по растениеводству приглашают не только новичков, но и садоводов с опытом. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
обществовидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика