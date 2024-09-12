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Новости

12 сентября, 17:00

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"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

"Мой район. Новости": Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Собянин объявил о запуске первой очереди трассы Мамыри – Пенино – Шарапово

Новости часа: Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Сергей Собянин открыл корпус лучевой терапии ММКЦ "Коммунарка"

Сергей Собянин открыл новый участок дублера Калужского шоссе

Новости часа: в Москве завершили создание ММКЦ "Коммунарка"

Собянин: в ММКЦ "Коммунарка" открылся уникальный центр ядерной медицины

Сергей Собянин открыл новый корпус московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка". В нем пациенты смогут проходить лечение на оборудовании последнего поколения. Оно предназначено для выполнения сверхточной дистанционной радиохирургии. В корпусе разместили аппараты КТ, МРТ и сразу несколько линейных ускорителей.

Новое здание состоит из 6 этажей, включая подземный. Корпус лучевой терапии был возведен по индивидуальному проекту с применением энергоэффективных материалов. Планировка выполнена с учетом требований медицинской логистики, чтобы врачам и пациентам было максимально удобно передвигаться.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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