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12 сентября, 08:50

Транспорт

"Мой район. Новости": еще три городских маршрута стаи полностью электробусными

"Мой район. Новости": еще три городских маршрута стаи полностью электробусными

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В столице еще три маршрута наземного транспорта стали экологичными. На них вышли новые электробусы. Все они идут от метро "Ломоносовский проспект".

Москва – лидер по количеству экологичного транспорта в Европе. В городе работает порядка 140 электробусных маршрутов. Замена одного дизельного транспортного средства сокращает выброс углекислого газа более чем на 60 тонн в год.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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