12 сентября, 08:50Транспорт
"Мой район. Новости": еще три городских маршрута стаи полностью электробусными
В столице еще три маршрута наземного транспорта стали экологичными. На них вышли новые электробусы. Все они идут от метро "Ломоносовский проспект".
Москва – лидер по количеству экологичного транспорта в Европе. В городе работает порядка 140 электробусных маршрутов. Замена одного дизельного транспортного средства сокращает выброс углекислого газа более чем на 60 тонн в год.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".