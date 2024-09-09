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09 сентября, 09:00

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"Мой район. Новости": флагманский центр больницы им. Буянова введут в 2024 году

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Флагманский центр на базе Городской клинической больницы имени Буянова откроется до конца года. В четырехэтажном здании будут принимать до 200 экстренных пациентов в сутки. Для москвичей здесь разместят приемное отделение. Каждому больному по системе "Триаж" присвоят категорию: красную, желтую или зеленую. Это поможет распределить поступивших по степени тяжести заболевания.

Также появится вертолетная площадка для санитарной авиации. Она позволит принимать экстренных пациентов из труднодоступных и удаленных мест. Для проведения всех необходимых исследований во флагманском центре установят современное медицинское оборудование. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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