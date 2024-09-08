"Мой район. Новости": станцией "Солнцево" в рабочие дни пользуются более 21 тыс раз

Станцией метро "Солнцево" в рабочие дни пользуются свыше 21 тысячи раз. Она стала самой популярной среди москвичей на участке "Раменки" – "Рассказовка". Для жителей района ее открыли шесть лет назад, раньше людям приходилось добираться до ближайших остановок подземки на автобусе.

Тогда же на линии запустили семь станций. Благодаря этому метро в пешей доступности появилось у 300 тысяч москвичей. При этом в 2023 году ветка была продлена до аэропорта Внуково. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

