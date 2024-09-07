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07 сентября, 13:00

Транспорт

"Мой район. Новости": первые в России цифровые станции появились в столичном метро

"Мой район. Новости": первые в России цифровые станции появились в столичном метро

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В московском метро появились первые в стране цифровые станции. Разные элементы современных технологий тестируют на станции "Марьина Роща" БКЛ.

Например, пассажиры могут воспользоваться стойкой с чат-ботом Александрой. Также дополнительные функции появились у автоматов по продаже билетов. Теперь они помогают москвичам построить маршрут в метро или заморозить проездные.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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