07 сентября, 13:00Транспорт
"Мой район. Новости": первые в России цифровые станции появились в столичном метро
В московском метро появились первые в стране цифровые станции. Разные элементы современных технологий тестируют на станции "Марьина Роща" БКЛ.
Например, пассажиры могут воспользоваться стойкой с чат-ботом Александрой. Также дополнительные функции появились у автоматов по продаже билетов. Теперь они помогают москвичам построить маршрут в метро или заморозить проездные.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".