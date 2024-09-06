06 сентября, 17:00Программы
"Мой район. Новости": в столице открыли новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе
Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Устаревшую развязку типа "клеверный лист" заменили на современную конструкцию. Это позволило увеличить пропускную способность северного участка московской кольцевой автодороги, а также разгрузить прилегающие к ним дороги.
Передвигаться быстрее теперь будут жители районов Лианозово и Бибирево.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".