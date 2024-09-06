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Новости

06 сентября, 17:00

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"Мой район. Новости": в столице открыли новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе

"Мой район. Новости": в столице открыли новый съезд с МКАД на Алтуфьевское шоссе

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Новости часа: Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Собянин заявил об успешном завершении проекта реконструкции развязок на МКАД

Собянин открыл новую транспортную связку между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе

Собянин: метро и МЦК в День города будут открыты на вход до 02:00

Мэр Москвы сообщил о завершении реставрации колокольни Екатерининского храма

Сергей Собянин открыл развязку на пересечении МКАД с Алтуфьевским шоссе. Устаревшую развязку типа "клеверный лист" заменили на современную конструкцию. Это позволило увеличить пропускную способность северного участка московской кольцевой автодороги, а также разгрузить прилегающие к ним дороги.

Передвигаться быстрее теперь будут жители районов Лианозово и Бибирево.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Программа: Мой район. Новости
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