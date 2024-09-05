Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

05 сентября, 19:00

Город

"Мой район. Новости": роботические системы для операций появились в онкоклиниках столицы

"Мой район. Новости": роботические системы для операций появились в онкоклиниках столицы

Новости часа: электродепо "‎Столбово" введут в эксплуатацию в ближайшее время

В Москве началась кампания по вакцинации от гриппа

Новости часа: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

Собянин: в онкостационарах Москвы установили семь новейших роботов для хирургии

"Мой район. Новости": реконструкция лечебного корпуса № 2 ГКБ им. Вересаева завершена

Обновленный корпус № 2 больницы имени Вересаева примет первых пациентов в сентябре

Сергей Собянин, рассказал, как проходила реконструкция ГКБ имени Вересаева

Флагманский центр на базе больницы имени Буянова будет оказывать все виды медпомощи

Новости часа: Собянин открыл лечебный корпус ГКБ имени Вересаева после реконструкции

Современные роботические системы для проведения операций появились в ведущих онкологических клиниках Москвы. Оборудование последнего поколения установили в научном центре имени Логинова. Оно позволит проводить вмешательства с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациентов.

Подобные системы есть и в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", больницах имени Юдина и Боткина. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
медицинагородвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика