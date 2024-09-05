05 сентября, 19:00Город
"Мой район. Новости": роботические системы для операций появились в онкоклиниках столицы
Современные роботические системы для проведения операций появились в ведущих онкологических клиниках Москвы. Оборудование последнего поколения установили в научном центре имени Логинова. Оно позволит проводить вмешательства с высокой точностью и минимальной травматичностью для пациентов.
Подобные системы есть и в многопрофильном клиническом центре "Коммунарка", больницах имени Юдина и Боткина. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".