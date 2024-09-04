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04 сентября, 17:30

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"Мой район. Новости": запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

"Мой район. Новости": запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

Новости часа: еще 36 набережных приведут в порядок в столице до 2030 года

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4 сентября запустили движение на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дорога длиной больше 3 километров идет вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филевском Парке.

Теперь у автомобилистов появился новый маршрут до Кутузовского проспекта. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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