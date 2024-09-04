"Мой район. Новости": запущено движение на участке от Большой Филевской улицы до ТТК

4 сентября запустили движение на участке от Большой Филевской улицы до Третьего транспортного кольца. Об этом написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Дорога длиной больше 3 километров идет вдоль набережной Москвы-реки. Она связывает новые жилые кварталы, транспортные и социальные объекты в Дорогомилове и Филевском Парке.

Теперь у автомобилистов появился новый маршрут до Кутузовского проспекта. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".