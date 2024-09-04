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Новости

04 сентября, 08:10

Город

"Мой район. Новости": территорию благоустроят на улице Академика Миллионщикова

"Мой район. Новости": территорию благоустроят на улице Академика Миллионщикова

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Новости часа: Собянин подвел итоги работы столичного комплекса городского хозяйства

Территорию рядом с центром паллиативной помощи на улице Академика Миллионщикова благоустроят. Для пациентов и их сопровождающих появятся лавочки с навесами, а добраться до новой зоны отдыха можно будет на специальном уличном лифте.

Масштабные работы идут и около больницы имени Ерамишанцева. Здесь появится уникальный мультисенсорный сад. В нем высадят кустарники, цветы и травы, которые будут обладать разной формой и ароматом, что поможет улучшить психоэмоциональное состояние пациентов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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