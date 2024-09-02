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Новости

02 сентября, 10:15

Город

"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

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В Раменском районе Москвы готово к открытию одно из самых технологичных образовательных учреждений столицы. На западе города обновили школу № 37.

Для детей создали современную медиатеку, обеденный зал и многофункциональную площадку для проведения мероприятий, лекций и выставок. Ученики смогут посещать кружки и секции по разным направлениям, а также заниматься разработкой проектов по 3D-моделированию, робототехнике и программированию.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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