"Мой район. Новости": школу № 37 обновили в Раменском районе Москвы

В Раменском районе Москвы готово к открытию одно из самых технологичных образовательных учреждений столицы. На западе города обновили школу № 37.

Для детей создали современную медиатеку, обеденный зал и многофункциональную площадку для проведения мероприятий, лекций и выставок. Ученики смогут посещать кружки и секции по разным направлениям, а также заниматься разработкой проектов по 3D-моделированию, робототехнике и программированию.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

