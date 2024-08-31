"Мой район. Новости": больного львенка оставили в ветклинике на Нагатинской набережной

Жители столицы сдали в ветеринарную клинику на Нагатинской набережной больного львенка и не вернулись за ним. Ему всего полтора месяца. У малыша диагностирован ряд заболеваний, в том числе истощение.

Зоозащитники сообщили о маленьком хищнике в прокуратуру. Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки зверя.

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