31 августа, 08:35Происшествия
"Мой район. Новости": больного львенка оставили в ветклинике на Нагатинской набережной
Жители столицы сдали в ветеринарную клинику на Нагатинской набережной больного львенка и не вернулись за ним. Ему всего полтора месяца. У малыша диагностирован ряд заболеваний, в том числе истощение.
Зоозащитники сообщили о маленьком хищнике в прокуратуру. Сейчас ведомство устанавливает обстоятельства приобретения, содержания и перевозки зверя.
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