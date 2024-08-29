"Мой район. Новости": запущено движение между станциями "Саларьево" и "Новомосковская"

В Москве запустили движение на Сокольнической линии метро между станциями "Саларьево" и "Новомосковской". На этом участке проходили работы по подготовке к открытию платформы "Потапово", которая станет первой отапливаемой наземной остановкой.

Новая станция красной линии сделает быстрее и удобнее поездки для почти 170 тысяч людей в Коммунарке. Например, жители поселения Сосенского будут экономить в пути до 40 минут в день.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".