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29 августа, 19:00

Транспорт

"Мой район. Новости": запущено движение между станциями "Саларьево" и "Новомосковская"

"Мой район. Новости": запущено движение между станциями "Саларьево" и "Новомосковская"

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В Москве запустили движение на Сокольнической линии метро между станциями "Саларьево" и "Новомосковской". На этом участке проходили работы по подготовке к открытию платформы "Потапово", которая станет первой отапливаемой наземной остановкой.

Новая станция красной линии сделает быстрее и удобнее поездки для почти 170 тысяч людей в Коммунарке. Например, жители поселения Сосенского будут экономить в пути до 40 минут в день.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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