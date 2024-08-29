"Мой район. Новости": новый корпус онкобольницы № 62 появится в "Сколкове"

В медицинском кластере в "Сколкове" начнет принимать пациентов Московская городская онкологическая больница № 62. В Можайский район людям будет удобнее добираться, чем в поселок Истра, где на данный момент находятся основные корпуса.

В одном здании разместят все необходимое для диагностики и лечения пациентов. Амбулаторная и стационарная часть будут в едином контуре.

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