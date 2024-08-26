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26 августа, 17:30

Транспорт

"Мой район. Новости": в столице запустят два новых ночных автобусных маршрута

"Мой район. Новости": в столице запустят два новых ночных автобусных маршрута

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В Москве запустят два новых ночных автобусных маршрута. Комфортный транспорт получат жители двадцати трех районов Москвы. Первые автобусы запустят в ночь с 30 на 31 августа. Они стартуют от станции метро "Китай-город". Первый новый маршрут проедет по центру и отправится на запад столицы до метро "Молодежная" в Кунцеве.

Еще один рейс направится на юго-запад с конечной остановкой в проезде Карамзина в Ясеневе. Таким образом, число ночных маршрутов в столице варастет до восемнадцати.

Подробнее – в эфире Москва Доверие.

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