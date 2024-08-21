"Мой район. Новости": 12 зарядных станций для электробусов установили в ЮВАО

На юго-востоке Москвы установили 12 зарядных станций для электробусов. Благодаря этому в округе появилось еще пять новых маршрутов экологичного транспорта. Об этом в своем телеграмм-канале рассказал Сергей Собянин.

Развитие сети электробусов в мегаполисе планируют продолжить. Уже к 2030 году по улицам столицы будут курсировать свыше пяти тысяч современных машин.

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