Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

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Новости

Новости

18 августа, 13:00

Город

"Мой район. Новости": танцевальные площадки открыли после ремонта в Парке Горького

"Мой район. Новости": танцевальные площадки открыли после ремонта в Парке Горького

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В Парке Горького после ремонта заработали танцевальные площадки. Они находятся на Пушкинской набережной.

Уникальность этих пространств состоит в их расположении над водой. Последний раз их деревянный настил меняли около 4 лет назад. Специалисты убрали верхний слой и частично брусья второго и третьего рядов. Новое покрытие окрасили в цвет красного дерева. Его обработали специальным раствором, чтобы защитить от дождя и других осадков.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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