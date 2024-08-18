"Мой район. Новости": танцевальные площадки открыли после ремонта в Парке Горького

В Парке Горького после ремонта заработали танцевальные площадки. Они находятся на Пушкинской набережной.

Уникальность этих пространств состоит в их расположении над водой. Последний раз их деревянный настил меняли около 4 лет назад. Специалисты убрали верхний слой и частично брусья второго и третьего рядов. Новое покрытие окрасили в цвет красного дерева. Его обработали специальным раствором, чтобы защитить от дождя и других осадков.

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