18 августа, 13:00Город
"Мой район. Новости": танцевальные площадки открыли после ремонта в Парке Горького
В Парке Горького после ремонта заработали танцевальные площадки. Они находятся на Пушкинской набережной.
Уникальность этих пространств состоит в их расположении над водой. Последний раз их деревянный настил меняли около 4 лет назад. Специалисты убрали верхний слой и частично брусья второго и третьего рядов. Новое покрытие окрасили в цвет красного дерева. Его обработали специальным раствором, чтобы защитить от дождя и других осадков.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".