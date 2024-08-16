"Мой район. Новости": около трех тыс лифтов приведут в порядок в Москве

В столице приведут в порядок около трех тысяч лифтов. Например, в 2024 году работы затронут жилой дом на Тимуровской улице. Мастера поменяют кабину и механизмы спуска и подъема, а внутри конструкции появится табло. Рядом с кнопками будет подсветка и шрифт Брайля.

Лифты в Москве меняют после 25 лет службы. Если в подъезде несколько подъемников, для комфорта местных жителей их ремонтируют по очереди.

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