"Мой район. Новости": электробусы вышли на 28 столичных маршрутов с начала 2024 года

С начала 2024 года электробусы вышли на 28 столичных маршрутов. Больше всего их появилось на севере и юго-востоке столицы, а лидером по общему количеству стал СВАО.

Количество электробусных маршрутов в столице постоянно увеличивается. Экологичный транспорт едет тише, двигается плавнее, внутри есть кондиционер, розетки и площадки для колясок и велосипедов.

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