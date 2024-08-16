Участок Сокольнической линии закроют 24–28 августа

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

16 августа, 08:05

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы вышли на 28 столичных маршрутов с начала 2024 года

"Мой район. Новости": электробусы вышли на 28 столичных маршрутов с начала 2024 года

Велопатруль ЦОДД проехал 13 тыс км в столице в 2024 году

В Москве протестируют сидения для инновационных вагонов метро

Жителям Москвы рассказали о ситуации на дорогах 16 августа

Новости мира: 650 авиарейсов отменено в Японии в связи с приближением тайфуна Ампил

Расписание движения поездов изменится на МЦД-2 17–18 августа

Более 500 млн поездок совершили пассажиры по БКЛ с момента запуска

Новости часа: число аварий с участием каршеринга снизилось на 24% в Москве

"Безопасный город": специалисты следят за обстановкой на платных дорогах с помощью камер

Работы по замене асфальта на Тверской улице перенесли

С начала 2024 года электробусы вышли на 28 столичных маршрутов. Больше всего их появилось на севере и юго-востоке столицы, а лидером по общему количеству стал СВАО.

Количество электробусных маршрутов в столице постоянно увеличивается. Экологичный транспорт едет тише, двигается плавнее, внутри есть кондиционер, розетки и площадки для колясок и велосипедов.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
транспортвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика