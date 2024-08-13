"Мой район. Новости": сбор гумпомощи для жителей Курской области организовали в Москве

Во Дворце культуры имени Горбунова продолжается сбор помощи для пострадавших в Курской области. Его организовали Москонцерт и "Народный Фронт".

В списке необходимых продуктов – каши-минутки, супы и пюре быстрого приготовления, консервы, мука и сахар. Также принимают гигиенические наборы, лекарства и одежду. Гуманитарный груз будет направлен нуждающимся, которые приехали в пункты временного размещения.

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