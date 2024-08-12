"Мой район. Новости": более чем 100 тысячам кошек помогли в госветклиниках

Столичные государственные ветеринарные клиники помогли более 100 тысячам кошек. Чаще всего животных привозили с нарушениями пищеварительной системы. У многих из них в ЖКТ обнаруживали инородные предметы.

Всего в городе работает 26 государственных ветклиник. Прием в них специалисты ведут круглосуточно. Записаться к врачу можно на портале mos.ru и с помощью сервиса "Мой питомец".

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