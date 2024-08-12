12 августа, 10:20Город
"Мой район. Новости": более чем 100 тысячам кошек помогли в госветклиниках
Столичные государственные ветеринарные клиники помогли более 100 тысячам кошек. Чаще всего животных привозили с нарушениями пищеварительной системы. У многих из них в ЖКТ обнаруживали инородные предметы.
Всего в городе работает 26 государственных ветклиник. Прием в них специалисты ведут круглосуточно. Записаться к врачу можно на портале mos.ru и с помощью сервиса "Мой питомец".
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".