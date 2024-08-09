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09 августа, 16:55

Город

"Мой район. Новости": дом 1956 года постройки капитально отремонтируют на западе Москвы

"Мой район. Новости": дом 1956 года постройки капитально отремонтируют на западе Москвы

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Дом с фигурными аттиками над карнизом капитально отремонтируют на западе Москвы. Здание в неоклассическом стиле построили на улице Маршала Тимошенко в 1956 году.

Специалисты уже начали бережное восстановление всех архитектурных элементов для сохранения исторического облика дома. Кроме того, они заменили окна в вестибюлях и отремонтировали балконы.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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