"Мой район. Новости": дом 1956 года постройки капитально отремонтируют на западе Москвы

Дом с фигурными аттиками над карнизом капитально отремонтируют на западе Москвы. Здание в неоклассическом стиле построили на улице Маршала Тимошенко в 1956 году.

Специалисты уже начали бережное восстановление всех архитектурных элементов для сохранения исторического облика дома. Кроме того, они заменили окна в вестибюлях и отремонтировали балконы.

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