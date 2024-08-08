"Мой район. Новости": стартовал новый этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

В столице стартовал новый этап строительства Рублево-Архангельской линии. Специалисты начали сборку гигантской буровой установки диаметром более 10 метров. Ей предстоит пройти чуть меньше километра под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, 86-м кварталом района Хорошёво-Мнёвники, а затем под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции "Строгино".

Установка проложит тоннель сразу для двух поездов, что ускорит процесс строительства новой линии. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

