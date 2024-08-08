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08 августа, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": стартовал новый этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

"Мой район. Новости": стартовал новый этап строительства Рублево-Архангельской линии метро

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В столице стартовал новый этап строительства Рублево-Архангельской линии. Специалисты начали сборку гигантской буровой установки диаметром более 10 метров. Ей предстоит пройти чуть меньше километра под улицами Маршала Тухачевского, Генерала Глаголева, 86-м кварталом района Хорошёво-Мнёвники, а затем под акваторией Москвы-реки и Большого Строгинского затона до станции "Строгино".

Установка проложит тоннель сразу для двух поездов, что ускорит процесс строительства новой линии. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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