"Мой район. Новости": москвичи смогут провести танцевальные мастер-классы в Гольянове

Жители столицы смогут провести свои танцевальные мастер-классы на площадке "Московские сезоны" в Гольянове. Локация выполнена в стиле Крымского полуострова, где есть замок, который напоминает "Ласточкино гнездо".

Забронировать сцену у пруда для концерта или урока можно через сайт фестиваля "Лето в Москве. Все на улицу!". При оформлении арендаторам нужно добавить описание события и придумать ему название. Организаторы смогут бесплатно разместить его на сайте фестиваля, чтобы о нем узнали больше жителей города.

Всего доступны более 600 городских площадок во всех районах столицы. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".