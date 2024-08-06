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Новости

06 августа, 10:15

Город

"Мой район. Новости": маршрут "Нестарый Арбат" разработали для москвичей зрелого возраста

"Мой район. Новости": маршрут "Нестарый Арбат" разработали для москвичей зрелого возраста

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В Москве создали эксклюзивный маршрут "Нестарый Арбат" или "Арбат "серебряного" возраста". Он стал частью проекта "Пеший лекторий". На нем участников "Московского долголетия" знакомят с людьми, которые до последних дней своей жизни были увлечены любимым делом.

Автором нового маршрута стал писатель и историк Александр Васькин. Он провел большую исследовательскую работу, изучив десятки биографий известных личностей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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