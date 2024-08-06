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06 августа, 08:45

Город

"Мой район. Новости": усадьбу Прозоровских-Бекетовых готовят к открытию

"Мой район. Новости": усадьбу Прозоровских-Бекетовых готовят к открытию

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Здание усадьбы Прозоровских-Бекетовых в Зюзине готовится к открытию. Здесь заработает музей Зюзинской волости, а также кинотеатр. Помимо церкви, это единственное здание ансамбля на Перекопской улице, которое сохранилось.

Небольшой дом с ротондой признан объектом культурного наследия федерального значения. Южный флигель называют жемчужиной района. Реставраторы сохранили его первозданный вид и добавили больше функциональности.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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