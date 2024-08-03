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03 августа, 17:00

Город

"Мой район. Новости": более 500 тыс жителей столицы посетили городские бассейны с июня

"Мой район. Новости": более 500 тыс жителей столицы посетили городские бассейны с июня

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Более 500 тысяч жителей столицы посетили городские бассейны с июня. Одна из таких популярных площадок работает на Северном речном вокзале. Москвичи приходят купаться и загорать как в будни так и в выходные. Воду в бассейнах фильтруют по специальной системе, аналогов которой нет в мире. Билет можно забронировать заранее через портал mos.ru. В стоимость входит шезлонг, душевые и шкафчик для хранения личных вещей. Сейчас освежиться можно в девяти городских парках. В их числе "Сокольники", "Ходынское поле" и "Дубки". Также гостей ждут в бассейнах на площадках фестиваля "Московские сезоны". Сейчас в Москве работает около 30 таких водных зон отдыха под открытым небом.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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