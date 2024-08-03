"Мой район. Новости": иновационный кластер Ломоносов

До конца года в столице планируют увеличить количестве мест, где жители смогут купить товары, изготовленные местными производителями. Сейчас это можно сделать во флагманском магазине на территории инновационного кластера "Ломоносов" в районе Раменки. Реализуют свои продукты столичные предприниматели и на сайте "Сделано в Москве". Здесь размещено свыше двадцати пяти тысяч наименований местных производителей: одежда, косметика, детские игрушки и мебель.