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Новости

31 июля, 07:45

Город

"Мой район. Новости": две рентген-операционные открылись в больнице Пирогова

"Мой район. Новости": две рентген-операционные открылись в больнице Пирогова

Гости форума "Москва 2030" смогут узнать, как делаются операции с использованием ИИ

"Мой район. Новости": москвичи выберут лучший аромат для столичных поликлиник

Врачи показали современное оборудование в столичных клиниках

Новости часа: Собянин сообщил об открытии двух новейших операционных в больнице Пирогова

Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

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Новости часа: Центр паллиативной помощи на улице Двинцев обновят до конца года

Около 30 центров женского здоровья появится в Москве в течение нескольких лет

Новости часа: врачи Москвы проводят более 100 тыс высокотехнологичных операций в год

Более ста тысяч высокотехнологичных операций делают в столичных клиниках ежегодно. Таких результатов удалось достичь благодаря мастерству хирургов и современному оборудованию. Например, в больнице имени Пирогова после ремонта открыли две рентген-операционные.

Новые аппараты позволяют проводить серьезные вмешательства через небольшие проколы. За смену врачи успевают прооперировать около пяти человек с аритмией и другими симптомами, причем большинство пациентов выписывают на следующий день после процедуры.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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