"Мой район. Новости": две рентген-операционные открылись в больнице Пирогова

Более ста тысяч высокотехнологичных операций делают в столичных клиниках ежегодно. Таких результатов удалось достичь благодаря мастерству хирургов и современному оборудованию. Например, в больнице имени Пирогова после ремонта открыли две рентген-операционные.

Новые аппараты позволяют проводить серьезные вмешательства через небольшие проколы. За смену врачи успевают прооперировать около пяти человек с аритмией и другими симптомами, причем большинство пациентов выписывают на следующий день после процедуры.

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