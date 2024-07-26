"Мой район. Новости": почти 200 тыс человек отправились в круизы с речных вокзалов Москвы

Почти 200 тысяч пассажиров отправились в круизы с Северного и Южного речных вокзалов с начала летней навигации в 2024 году. Чаще всего туристы выбирают семидневное путешествие с экскурсиями.

С северного направления пассажиры смогут отправиться, например, в Санкт-Петербург. Между тем на теплоходе с Южного вокзала можно добраться по Волге в Нижний Новгород. Всего из столицы получится уехать в 50 крупных городов РФ.

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