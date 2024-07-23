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23 июля, 16:35

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"Мой район. Новости": уникальную методику лечения позвоночника изобрели в столице

"Мой район. Новости": уникальную методику лечения позвоночника изобрели в столице

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В столице создали уникальную методику лечения позвоночника. Ее внедрили в практику специалисты Московского спинального центра больницы имени Ворохобова. Теперь пациенты быстрее проходят реабилитацию и возвращаются к обычной жизни. Инновационное лечение уже прошли более 1 000 человек.

Еще одна разработка столичных медиков позволяет бороться с бронхиальной астмой у детей. Для ее ранней диагностики врачи пульмонологического отделения Морозовской детской клинической больницы сделали специальный прибор, который диагностирует риск развития заболевания всего за две минуты.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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