23 июля, 16:35Город
"Мой район. Новости": уникальную методику лечения позвоночника изобрели в столице
В столице создали уникальную методику лечения позвоночника. Ее внедрили в практику специалисты Московского спинального центра больницы имени Ворохобова. Теперь пациенты быстрее проходят реабилитацию и возвращаются к обычной жизни. Инновационное лечение уже прошли более 1 000 человек.
Еще одна разработка столичных медиков позволяет бороться с бронхиальной астмой у детей. Для ее ранней диагностики врачи пульмонологического отделения Морозовской детской клинической больницы сделали специальный прибор, который диагностирует риск развития заболевания всего за две минуты.
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