"Мой район. Новости": новые игровые площадки и зоны отдыха обустроят в ТиНАО

В парке "Ручеек" во Внукове обновят инфраструктуру. Для детей создадут две большие игровые площадки, а для взрослых сделают зоны отдыха. В частности специалисты установят тренажеры, комплексы с турниками, кольцами и брусьями. Также здесь можно будет поиграть в настольный теннис.

Помимо этого, в ТиНАО преобразится зона отдыха в Краснопахорском районе. Там заменят игровое оборудование и лавочки, а в парке "Сосны" приведут в порядок дорожки у водоемов.

Подробнее – в программе "Мой район".