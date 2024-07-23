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23 июля, 10:15

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"Мой район. Новости": новые игровые площадки и зоны отдыха обустроят в ТиНАО

"Мой район. Новости": новые игровые площадки и зоны отдыха обустроят в ТиНАО

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В парке "Ручеек" во Внукове обновят инфраструктуру. Для детей создадут две большие игровые площадки, а для взрослых сделают зоны отдыха. В частности специалисты установят тренажеры, комплексы с турниками, кольцами и брусьями. Также здесь можно будет поиграть в настольный теннис.

Помимо этого, в ТиНАО преобразится зона отдыха в Краснопахорском районе. Там заменят игровое оборудование и лавочки, а в парке "Сосны" приведут в порядок дорожки у водоемов.

Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
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