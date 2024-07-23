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23 июля, 09:00

Город

"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Некрасовка"

"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Некрасовка"

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Рядом со станцией метро "Некрасовка" появится новая перехватывающая парковка. Здесь водители смогут оставить машину, чтобы пересесть на общественный транспорт.

Перехватывающая парковка работает бесплатно в случае, если водитель совершает не менее двух поездок на метро, МЦК или диаметрах. Путь должен начинаться на ближайшей остановке городского транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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