23 июля, 09:00Город
"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Некрасовка"
Рядом со станцией метро "Некрасовка" появится новая перехватывающая парковка. Здесь водители смогут оставить машину, чтобы пересесть на общественный транспорт.
Перехватывающая парковка работает бесплатно в случае, если водитель совершает не менее двух поездок на метро, МЦК или диаметрах. Путь должен начинаться на ближайшей остановке городского транспорта.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".