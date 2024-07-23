"Мой район. Новости": новая перехватывающая парковка появится у станции метро "Некрасовка"

Рядом со станцией метро "Некрасовка" появится новая перехватывающая парковка. Здесь водители смогут оставить машину, чтобы пересесть на общественный транспорт.

Перехватывающая парковка работает бесплатно в случае, если водитель совершает не менее двух поездок на метро, МЦК или диаметрах. Путь должен начинаться на ближайшей остановке городского транспорта.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".