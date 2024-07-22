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22 июля, 08:10

Город

"Мой район. Новости": фасад дома на Крутицкой набережной обновили по новой технологии

"Мой район. Новости": фасад дома на Крутицкой набережной обновили по новой технологии

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Фасад дома на Крутицкой набережной обновили по новой технологии. Современный способ позволил сделать здание не только красивым, но и теплым: стены сооружения, построенного в 1968 году, отделаны мелкой плиткой, которая со временем потеряла былую привлекательность.

В рамках капитального ремонта работы были выполнены с применением полимерцементного состава. Также были выполнены промывка фасада от загрязнений и старой краски, шлифовка фасада и ремонт панелей.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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