"Мой район. Новости": фасад дома на Крутицкой набережной обновили по новой технологии

Фасад дома на Крутицкой набережной обновили по новой технологии. Современный способ позволил сделать здание не только красивым, но и теплым: стены сооружения, построенного в 1968 году, отделаны мелкой плиткой, которая со временем потеряла былую привлекательность.

В рамках капитального ремонта работы были выполнены с применением полимерцементного состава. Также были выполнены промывка фасада от загрязнений и старой краски, шлифовка фасада и ремонт панелей.

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