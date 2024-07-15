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15 июля, 17:00

Транспорт

"Мой район. Новости": новые автобусные экспресс-маршруты запустят в ТиНАО с 20 июля

"Мой район. Новости": новые автобусные экспресс-маршруты запустят в ТиНАО с 20 июля

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Новые автобусные экспресс-маршруты запустят в ТиНАО с 20 июля. Они позволят быстрее добираться москвичам из отдаленных районов до метро. Все рейсы организовали по просьбам местных жителей.

Изменения коснутся поселения Сосенского. Местные жители на пятнадцать минут сократят путь до станции метро "Теплый Стан". Транспорт будет ходить каждые десять минут.

Также несколько автобусов появятся на Калужском шоссе. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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