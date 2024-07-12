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12 июля, 17:00

Общество

"Мой район. Новости": более 500 тыс человек получили карту москвича с начала 2024 года

"Мой район. Новости": более 500 тыс человек получили карту москвича с начала 2024 года

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Более 500 тысяч человек получили карту москвича с начала 2024 года. Ее выдают учащимся, студентам, пенсионерам, маломобильным группам населения, детям и родителям из многодетных семей.

Этот социальный проект позволяет, например, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте или бесплатно посещать музеи и получать скидки на товары и услуги. Узнать срок действия карты можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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