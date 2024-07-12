12 июля, 17:00Общество
"Мой район. Новости": более 500 тыс человек получили карту москвича с начала 2024 года
Более 500 тысяч человек получили карту москвича с начала 2024 года. Ее выдают учащимся, студентам, пенсионерам, маломобильным группам населения, детям и родителям из многодетных семей.
Этот социальный проект позволяет, например, пользоваться льготным проездом в общественном транспорте или бесплатно посещать музеи и получать скидки на товары и услуги. Узнать срок действия карты можно с помощью специального сервиса на портале mos.ru.
Подробнее – в программе "Мой район. Новости".