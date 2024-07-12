"Мой район. Новости": москвичи получат новую пересадку на станции БКЛ "Текстильщики"

Для москвичей сделают удобную пересадку с Большой кольцевой линии метро на Таганско-Краснопресненскую на станции "Текстильщики". Там возведут пешеходный мост, который пройдет над железной дорогой и соединит два вестибюля. В данный момент специалисты приступили к строительству эскалаторов.

Помимо нового перехода, на "Текстильщиках" сделают удобную пересадку с БКЛ на станцию "Электрозаводская". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

