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12 июля, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": москвичи получат новую пересадку на станции БКЛ "Текстильщики"

"Мой район. Новости": москвичи получат новую пересадку на станции БКЛ "Текстильщики"

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Для москвичей сделают удобную пересадку с Большой кольцевой линии метро на Таганско-Краснопресненскую на станции "Текстильщики". Там возведут пешеходный мост, который пройдет над железной дорогой и соединит два вестибюля. В данный момент специалисты приступили к строительству эскалаторов.

Помимо нового перехода, на "Текстильщиках" сделают удобную пересадку с БКЛ на станцию "Электрозаводская". Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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