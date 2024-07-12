"Мой район. Новости": к отопительному сезону подготовили половину объектов

К новому отопительному сезону подготовили половину объектов в Москве. Горячую воду уже включили более чем в 30 тысячах домов. В их числе здание на Аэродромной улице в Южном Тушине.

Специалисты осмотрели инженерные сети и проверили все трубопроводы. Для этого в них повышали давление, чтобы выявить возможные неисправные участки. Если их обнаруживали, то сразу ремонтировали.

Все работы планируют завершить до 25 августа. Дату отключения в своей квартире можно отследить по специальному графику. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".