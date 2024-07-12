Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 июля, 09:00

Город

"Мой район. Новости": к отопительному сезону подготовили половину объектов

"Мой район. Новости": к отопительному сезону подготовили половину объектов

Собянин: 7,5 тыс семей получили новые квартиры по реновации на западе Москвы

В рамках "Лета в Москве. Все на улицу!" пройдут занятия и игры Мосгорнаследия

Москвичей пригласили на выставку, посвященную русскому балету

Огромного карпа поймали в Чертановском пруду

Белоперый акуленок родился в "Москвариуме"

Пушкинский музей запустил акцию "Импрессионисты вместо жары"

Пешеходный мост связал стрелку острова Балчуг с Крымской набережной

Что ждет гостей фестиваля "Ешь. Гуляй. Дыши" в эти выходные

Индекс ультрафиолета в Москве достигнет рекордных значений 12 июля

К новому отопительному сезону подготовили половину объектов в Москве. Горячую воду уже включили более чем в 30 тысячах домов. В их числе здание на Аэродромной улице в Южном Тушине.

Специалисты осмотрели инженерные сети и проверили все трубопроводы. Для этого в них повышали давление, чтобы выявить возможные неисправные участки. Если их обнаруживали, то сразу ремонтировали.

Все работы планируют завершить до 25 августа. Дату отключения в своей квартире можно отследить по специальному графику. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

Читайте также
Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
городвидео
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика