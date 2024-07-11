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11 июля, 10:15

Транспорт

"Мой район. Новости": на трех маршрутах в ЮЗАО заменили автобусы на электробусы

"Мой район. Новости": на трех маршрутах в ЮЗАО заменили автобусы на электробусы

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На трех маршрутах в Ломоносовском районе заменили автобусы на электробусы. Так, № 138 проследует от улицы Марии Ульяновой до метро "Парк Культуры". Рейс № 787 курсирует от 9 микрорайона Кожухова до МЦД "Перово". В свою очередь, Т19 начинает свой путь у метро "Сокол" и завершает его у станции "Крылатское".

Также эти электробусы проходят через районы Хорошёво-Мнёвники, Кунцево, Раменки, Хамовники, Вешняки и Новогиреево. Всего в столице работает более 1 700 электробусов. В ближайшие годы их число будет увеличено. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
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