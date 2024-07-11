"Мой район. Новости": столичный кикшеринговый сервис запустил тестирование на реакцию

Тест на реакцию и внимательность подготовил один из сервисов аренды электросамокатов. Пока проверку проводят в тестовом режиме – по вечерам и только на многолюдных улицах.

Пользователям предлагается расставить числа и буквы в правильном порядке или определить цвет слова. Время на ответ ограничено одной минутой. Если арендатор не пройдет тест, скорость самоката не превысит 15 километров в час.

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".