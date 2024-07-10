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10 июля, 17:00

Общество

"Мой район. Новости": москвичи передали 1,5 тыс тонн гумпомощи для новых территорий РФ

"Мой район. Новости": москвичи передали 1,5 тыс тонн гумпомощи для новых территорий РФ

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Москвичи поддерживают жителей новых территорий России. Из столицы уже передали почти 1,5 тысячи тонн гуманитарного груза. Помощь принимают во всех городских округах. Флагманский штаб находится на территории ресурсного центра "Мосволонтер" на Ленинградском проспекте. Пункты приема открыты с 10:00 до 19:00.

Люди приносят консервы, крупы, воду, сахар, хозяйственные товары, постельные принадлежности и многое другое. По словам директора "Мосволонтера" Александра Левита, за 2,5 года реализации проекта по сбору гуманитарной помощи "Москва помогает" к его волонтерскому корпусу примкнуло уже около 15 тысяч москвичей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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