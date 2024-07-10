"Мой район. Новости": круглогодичная ярмарка появится в Бабушкинском районе

Круглогодичная ярмарка появится в Бабушкинском районе. За это проголосовали жители столицы в проекте "Активный гражданин". Для размещения павильонов москвичи выбрали районы Дмитровский, Зябликово и Лосиноостровский.

Каждая площадка отражает определенную тематику, например, древнерусское зодчество, Крым, Средневековье или Дальний восток. Продукты, доставляемые на ярмарку, проверяются специалистами в лабораториях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".