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10 июля, 10:15

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"Мой район. Новости": круглогодичная ярмарка появится в Бабушкинском районе

"Мой район. Новости": круглогодичная ярмарка появится в Бабушкинском районе

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Круглогодичная ярмарка появится в Бабушкинском районе. За это проголосовали жители столицы в проекте "Активный гражданин". Для размещения павильонов москвичи выбрали районы Дмитровский, Зябликово и Лосиноостровский.

Каждая площадка отражает определенную тематику, например, древнерусское зодчество, Крым, Средневековье или Дальний восток. Продукты, доставляемые на ярмарку, проверяются специалистами в лабораториях. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район. Новости
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