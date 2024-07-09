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09 июля, 10:30

Общество

"Мой район. Новости": сервис "Моя семья" помогает москвичам искать предков

"Мой район. Новости": сервис "Моя семья" помогает москвичам искать предков

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На онлайн-сервисе "Моя семья" москвичи могут узнать, где венчались их предки в пятом поколении. На платформе, которую разработал столичный Главархив, опубликованы документы прошлых веков.

Например, можно выяснить, где родился прадед или сколько детей было у прапрабабушки. В сервисе есть данные о жителях Москвы и Московской губернии с 1772 по 1917 год. Всего собрано более одиннадцати миллионов страниц.

Доступ к ним свободный. Самая подробная информация содержится в ежегодных отчетах священников о прихожанах. Здесь указывали имена и фамилии глав семейств, их возраст, род занятий, наличие детей и место проживания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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