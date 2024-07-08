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08 июля, 16:50

Транспорт

"Мой район. Новости": на Южнопортовой улице появится новая выделенная полоса

"Мой район. Новости": на Южнопортовой улице появится новая выделенная полоса

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На Южнопортовой улице появится новая выделенная полоса. Теперь городской транспорт на этом участке будет проезжать в два раза быстрее. Сейчас здесь работает пять маршрутов. В сутки автобусами пользуются более 24 тысяч пассажиров.

Кроме того, такие полосы появятся на улицах Трехгорный Вал, Ленина, Лухмановской, Новокрюковской и Малой Тульской, а также на Загородном шоссе. Это позволит сократить время в пути для пассажиров городского транспорта в 4 раза.

По участкам, где они введены, проходят 30 маршрутов городского транспорта. На них совершается более 141 тысячи поездок в сутки. Всего будет введено более полутора километров новой инфраструктуры. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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