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05 июля, 11:00

Город

"Мой район. Новости": прогулочную зону в Марьиной Роще назвали Миитовским сквером

"Мой район. Новости": прогулочную зону в Марьиной Роще назвали Миитовским сквером

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Жители района Марьина Роща выбрали имя для прогулочной зоны. На Новосущевской улице появился Миитовский сквер. За это название на платформе "Активный гражданин" проголосовали более половины опрошенных.

Тем временем в Басманном районе скверу присвоили имя военачальника и государственного деятеля – Генерала армии Андрея Хрулева, на севере столицы появилась улица Надежды Троян, а на карте района Проспект Вернадского – улица Академика Евтихиева. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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