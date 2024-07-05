05 июля, 11:00Город
"Мой район. Новости": прогулочную зону в Марьиной Роще назвали Миитовским сквером
Жители района Марьина Роща выбрали имя для прогулочной зоны. На Новосущевской улице появился Миитовский сквер. За это название на платформе "Активный гражданин" проголосовали более половины опрошенных.
Тем временем в Басманном районе скверу присвоили имя военачальника и государственного деятеля – Генерала армии Андрея Хрулева, на севере столицы появилась улица Надежды Троян, а на карте района Проспект Вернадского – улица Академика Евтихиева. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".