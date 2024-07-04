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04 июля, 18:45

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"Мой район. Новости": Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

"Мой район. Новости": Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

Новости часа: город выделит больше бесплатных автобусов для проекта "Музеи – детям"

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

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Собянин рассказал о завершении благоустройства улицы Академика Королева

Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

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На улице Академика Королева завершились работы по благоустройству. Там уложили асфальт на проезжей части и тротуарах, заменили опоры уличных фонарей и светильники. Новый облик объекта 4 июля оценил мэр Москвы.

Как отметил Сергей Собянин, работы проводились от фасада до фасада – таким образом, чтобы вся улица была красивым, удобным и долговечным проспектом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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