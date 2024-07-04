"Мой район. Новости": Собянин осмотрел итоги благоустройства улицы Академика Королева

На улице Академика Королева завершились работы по благоустройству. Там уложили асфальт на проезжей части и тротуарах, заменили опоры уличных фонарей и светильники. Новый облик объекта 4 июля оценил мэр Москвы.

Как отметил Сергей Собянин, работы проводились от фасада до фасада – таким образом, чтобы вся улица была красивым, удобным и долговечным проспектом. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".