"Мой район. Новости": карусель установят в парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках

Карусель, качели, большую песочницу и комплексы для тренировки мелкой моторики рук установят в парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках. Площадка появится ближе к Комсомольскому проспекту.

Отдельную зону под открытым небом создадут для любителей спортивного образа жизни, а площадки для футбола, волейбола и баскетбола сделают современнее. Не забудут и про домашних животных. Для них установят полосу препятствий с тоннелем и горками, а всю территорию огородят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

