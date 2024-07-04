Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

04 июля, 08:30

Город

"Мой район. Новости": карусель установят в парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках

"Мой район. Новости": карусель установят в парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках

"Это Москва. Строительство": реставраторы восстанавливают колокольню на Бауманской улице

"Фестиваль Детства" начался на площадке "Лета в Москве"

Собянин: на северо-западе Москвы будет благоустроено семь знаковых объектов

Дептранс сообщил, что вечерний трафик в Москве будет на уровне 5–6 баллов

День семьи, любви и верности отметят в рамках проекта "Лето в Москве"

Ведущие Москвы FM анонсировали темы эфира 4 июля

Собянин: "Активные граждане" выбрали названия для двух улиц и двух скверов

Новый урожай продуктов появился на прилавках межрегиональных ярмарок Москвы

Жители Кунцева пожаловались на соседа, который гуляет по району с пумой

Карусель, качели, большую песочницу и комплексы для тренировки мелкой моторики рук установят в парке "Усадьба Трубецких" в Хамовниках. Площадка появится ближе к Комсомольскому проспекту.

Отдельную зону под открытым небом создадут для любителей спортивного образа жизни, а площадки для футбола, волейбола и баскетбола сделают современнее. Не забудут и про домашних животных. Для них установят полосу препятствий с тоннелем и горками, а всю территорию огородят. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
Программа: Мой район. Новости
городвидео
Фестиваль "Солома"
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика