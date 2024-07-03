"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 796

Жители Выхина-Жулебина смогут комфортнее добираться до метро и соседних районов. В этом районе на маршруте № 796 на смену автобусам пришли электробусы.

Экологичный общественный транспорт появился также на юго-западе и западе столицы. Так, электробусным стал маршрут № 103. Кроме того, электробусы № 299 теперь работают от метро "Аминьевская" и одноименной станции МЦД-4 до станции метро "Филевский Парк".

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