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03 июля, 08:30

Транспорт

"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 796

"Мой район. Новости": электробусы заменили автобусы на маршруте № 796

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Жители Выхина-Жулебина смогут комфортнее добираться до метро и соседних районов. В этом районе на маршруте № 796 на смену автобусам пришли электробусы.

Экологичный общественный транспорт появился также на юго-западе и западе столицы. Так, электробусным стал маршрут № 103. Кроме того, электробусы № 299 теперь работают от метро "Аминьевская" и одноименной станции МЦД-4 до станции метро "Филевский Парк".

Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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