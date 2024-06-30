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Новости

30 июня, 17:00

Общество

"Мой район. Новости": центр "Профессии будущего" откроется в Печатниках до конца года

"Мой район. Новости": центр "Профессии будущего" откроется в Печатниках до конца года

В Москву вернулись студенты колледжей, участвовавшие в соревнованиях профмастерства в КНР

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Собянин сообщил о скором открытии нового учебного корпуса в Чертанове Южном

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До конца 2024 года в районе Печатники запустят крупнейший в стране центр "Профессии будущего". Там москвичи будут осваивать более 100 программ обучения, а также проходить производственную практику.

Новое образовательное учреждение позволит горожанам освоить востребованные профессии из сферы услуг, промышленности, транспорта, строительства, IT, ЖКХ и быстро найти работу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".

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