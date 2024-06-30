"Мой район. Новости": центр "Профессии будущего" откроется в Печатниках до конца года

До конца 2024 года в районе Печатники запустят крупнейший в стране центр "Профессии будущего". Там москвичи будут осваивать более 100 программ обучения, а также проходить производственную практику.

Новое образовательное учреждение позволит горожанам освоить востребованные профессии из сферы услуг, промышленности, транспорта, строительства, IT, ЖКХ и быстро найти работу. Подробнее – в программе "Мой район. Новости".