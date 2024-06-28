"Мой район. Новости": автобус № 27 начнет останавливаться у станции Фирсановская МЦД-3

Автобус № 27 будет доезжать до станции Фирсановская МЦД-3. Поэтому жителям деревень Елино и Назарьево станет проще добираться до железнодорожной платформы.

Помимо этого, в городе изменят еще 18 маршрутов в разных округах. Например, 103 маршрут продлили до остановки "Яблоневый сад". Так в Можайском районе получится быстрее доехать до станции БКЛ и станции Аминьевская МЦД-4.

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